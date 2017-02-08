На Русском острове асфальтируют дорогу, ведущую в поселок Парис

На Русском острове по распоряжению главы Владивостока Олега Гуменюка ремонтируют дороги. Подрядчики работают сразу на трёх участках. Здесь уложат новый асфальт на дорогах общей протяженностью 8 километров.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, посёлки Поспелово, Парис и улица Экипажная вошли в число адресов, где в этом году по заказу мэрии ведутся работы по ремонту участков дорог. Здесь монтируют водопропускные трубы, нарезают кюветы, отсыпают полотно скальным грунтом и готовятся к укладке нового асфальтового покрытия. Работы идут полным ходом, на одном участке уже приступили к асфальтированию.

«На дороге, ведущей в посёлок Парис, подрядчик уже частично провел асфальтирование. Всего здесь предстоит отремонтировать и уложить новое дорожное покрытие на участке протяженностью 2,5 километра. Работы на других участках также идут согласно графику», - рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

В этом году по распоряжению главы Владивостока Олега Гуменюка на Русском появится порядка 8 километров нового асфальта на дорогах, ведущих в Поспелово и Парис, а также на улице Экипажной. Благодаря средствам краевого бюджета на Русском острове также установят новые остановочные пункты. Один стеклянный остановочный павильон появится в Подножье, ещё 13 будут бетонными. Появится на острове и новое освещение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]