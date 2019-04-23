Дорогу, ведущую в посёлок Поспелово сдадут раньше намеченных сроков. Дорожные бригады полным ходом асфальтируют новый участок на Русском острове протяженностью 3,5 километра. Работу подрядчиков проинспектировал глава дальневосточной столицы Олег Гуменюк.

С пылу с жару! Грузовики только и успевают подвозить да загружать раскалённый асфальт в спец/машину для укладки дорожного полотна. Только на этом участке заняты 9 самосвалов, 3 катка и компрессор. Бригада из 15 человек не останавливает работу ни на минуту, стараясь наверстать упущенные из-за погоды дни. Об этом главе Владивостока рассказывает представитель подрядной организации.

Эдик Киракосян, представитель компании подрядчика: - "Пока позволяет погода будем работать в круглосуточном режиме…"

К обеду утренняя смена успевает уложить порядка 400 тонн асфальта, ночная добавит к ним ещё 600. Ремонта этой дороги жители посёлка Поспелово ждали годами. До этого, говорят, передвигаться приходилось всё больше по направлениям.

Житель поселка Поспелово: - "Я вот 10 лет здесь живу, дороги-то толком никогда не было у нас. А тут и техника, и бригады исправно работают. Очень хорошо. Наконец-то к нам – островитянам – приходит городская жизнь!"

«Путь-дорогу в городскую жизнь» начали прокладывать в конце июля. Пока позволяла погода - протянули водопропускные трубы, возвели «подушку» из грунта, утрамбовали ее с помощью катков и одели дорогу в первый слой асфальта. Развитие островных территорий — задача первоочередная, выполнение которой лично контролирует глава города. Здесь от Университетского проспекта до Поспелово уже установили фонари уличного освещения. В этом году отремонтируют 3 новые дороги, а за счёт дополнительных средств из краевого бюджета установят 14 новых остановочных павильонов.

Олег Гуменюк, глава Владивостока: - "Мы должны понимать, когда мы начинаем работать на других объектах и когда они будут двигаться..."

Солнечный сентябрь как долгожданный подарок, говорят строители и трудятся ускоренными темпами, чтобы новую дорогу в Поспелово сдать не к концу строительного сезона, а гораздо раньше – к 20-м числам сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]