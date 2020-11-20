Полевые кухни продолжат свою работу во Владивостоке. Адреса

Сегодня, 26 ноября, полевые кухни продолжат свою работу на Зои Космодемьянской, 16, Калинина, 230 и 116 и Каштановой, 11. Также готовы предложить вкусную кашу и горячий чай на Русском острове. Там сегодня работают три полевые кухни – в поселках Подножье, Поспелово и Экипажный, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

На Русском острове сегодня также продолжат выдавать газовые баллоны и воду, так как не до всех абонентов дошли тепло и свет. Выдача газовых баллонов запланирована и для жителей небольших многоквартирных домов на материке (адреса в данный момент уточняются).

Также во Владивостоке остается работать один пункт временного размещения – в школе № 45 на 50 лет ВЛКСМ. ПВР будет свернут, когда всех абонентов полностью обеспечат электроэнергией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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