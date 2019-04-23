На Русский остров завезут дизельные генераторы и продукты питания

Жителей острова Русский обеспечат продуктами и электричеством. В ходе заседания оперативного штаба по итогам работы в воскресенье, 22 ноября, губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал поручение установить на территории дизельные генераторы и полевые кухни.

Как доложили представители АО «Оборонэнерго», для обеспечения жителей острова теплом и электричеством необходимы дополнительные дизельные генераторы.

Олег Кожемяко дал поручение МЧС оперативно организовать эту работу.

«Начинайте перебрасывать генераторы уже сейчас. Для этого мы откроем проезд по мосту на остров Русский. Это вопрос жизнеобеспечения населения», – обозначил Губернатор.

Также на острове есть проблема с доставкой продуктов.

«Организуйте продажу продуктов и пункт питания в районе ДВФУ. Также нужно развернуть полевые кухни там, где нет электричества – в поселках Экипажный и Поспелово», – подчеркнул глава Приморья.

Как доложил мэр Владивостока Олег Гуменюк, в настоящее время в городе развернуты пункты временного размещения. В них люди могут получить горячее питание, обогрев, подзарядить электронные устройства. Установлено семь полевых кухонь в Первомайском районе с бесплатной раздачей питьевой воды и газовых баллонов.

«Сегодня раздали жителям почти 3 тысячи газовых баллонов и 15 тысяч литров воды», – отметил он.

В Артеме горячее питание доступно в 16 мобильных пунктах питания.

«Сегодня развернуто 12 палаток, где расположены полевые кухни. Для частного сектора раздали 30 буржуек, людям бесплатно выдано почти 400 пятилитровых канистр воды», – сообщил мэр Артема Вячеслав Квон.

Олег Кожемяко подчеркнул, что главная задача глав муниципальных образований – помочь людям справиться с последствиями ЧС.

«Везде, где нет света, и люди не могут приготовить еду, нужно организовать пункты питания, подвоз воды. Обеспечить газовыми плитами и баллонами, задействуйте для этой работы волонтеров. Разворачивайте пункты временного размещения с дизельными генераторами, если нет электричества. Люди не должны оставаться без внимания», – заявил глава Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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