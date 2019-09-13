Олег Кожемяко приехал на Чуркин (фото)
Пострадавших от циклона жителей Владивостока обеспечивают питьевой водой, горячим питанием, газом. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проверил, как выполняются его поручения, озвученные на заседании оперативного штаба в воскресенье, 22 ноября, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Олег Кожемяко вместе с мэром Владивостока Олегом Гуменюком объехали Первомайский район, где сложилась наиболее острая ситуация. В результате рухнувшей ЛЭП в районе Морского кладбища жители части Чуркина уже четвертый день находятся без света, воды и тепла в квартирах.
Правительство края принимает экстренные меры, чтобы обеспечить людей всем необходимым, пока электрики восстанавливают электроснабжение. Так, в школе №25 жителей города обеспечивают горячим питанием. В районе остановки Трудовая установлены полевая кухня и палатка, где можно зарядить телефоны. Здесь людям бесплатно раздают питьевую воду и газовые баллоны. Рядом в школе №45 развернут пункт временного размещения. На площади Окатовая установлена пожарная цистерна с технической водой, развернута полевая кухня.
«Сегодня в городе будет развернуто 10 полевых кухонь с горячей кашей и чаем. Раздадим людям 3 тысячи газовых баллонов», – доложил Олег Гуменюк.
Также Олег Кожемяко побывал на месте упавшей ЛЭП. Здесь более 50 человек – сотрудники АО «ДРСК» и МЧС – очищают местность от поваленных деревьев, распиливают рухнувшую опору, чтобы в ближайшее время приступить к установке новой. В ближайшее время будет задействована тяжелая техника – бульдозер и кран.
«Ситуация сложная, люди уже несколько дней находятся без света и воды. Но мы будем шаг за шагом сдвигать данную ситуацию. Стянули 120 генераторов со всего края, электрики работают в круглосуточном режиме, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроэнергию на Чуркине», – подчеркнул Губернатор.
Кроме того, одно из поручений на оперативном штабе касалось жителей частного сектора. По словам Олега Кожемяко, в тех районах, где нет света, необходимо установить буржуйки для приготовления еды.
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