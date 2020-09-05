Сообщение с Русским островом: Олег Кожемяко дал особое поручение министру транспорта

Для обколки льда с вантов моста на остров Русский привлекут профессиональных альпинистов из других регионов Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко распорядился в максимально короткие сроки восстановить сообщение по мосту на заседании оперативного штаба в четверг, 26 ноября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

На данный момент без света в Приморье остаются более 15 тысяч человек. Восстановление электроэнергии ведется в круглосуточном режиме, освободившиеся аварийные бригады перебрасывают на более сложные участки. Так, на острове Русский нужен бульдозер расчистить путь для работы на воздушных линиях, а также не менее 50 человек с пилами.

Олег Кожемяко распорядился оперативно перебросить необходимую технику, а также попросил привлечь людей из состава Тихоокеанского флота.

«На местах нужно расставить людей и постоянно контролировать процесс», – заявил глава Приморья.

Из-за обледенения вантов движение по мосту до сих пор закрыто. Не хватает профессиональных альпинистов, которые умеют работать на большой высоте с таким аномальным обледенением.

«Южная сторона освобождена ото льда. Осталось очистить 60 вантов, работы займут еще неделю», – отметил первый заместитель директора ДСД «Дальний Восток» Дмитрий Бабак.

Губернатор подчеркнул, что необходимо привлечь дополнительные бригады профессиональных альпинистов из других дальневосточных регионов, Камчатки, Хабаровска.

«Остров Русский – это часть города, здесь расположены важные социальные объекты, университет, медицинский центр. Поэтому сообщение по мосту нужно восстановить как можно быстрее», – обозначил Олег Кожемяко.

Дмитрий Бабак добавил, что сейчас есть специальный транспорт, который может перевозить грузы на остров до 30 тонн. Необходим кран для погрузки и разгрузки.

Олег Кожемяко поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктору Свяченовскому организовать эту работу.

В свою очередь, мэр Владивостока Олег Гуменюк отметил, что пока на острове не будет стабильного электроснабжения, жителей обеспечат горячим питанием, газовыми баллонами.

«Сегодня мы раздадим еще 2 тысячи баллонов и 150 газовых плит», – сказал он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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