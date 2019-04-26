Французы оценили состояние конструкций моста на остров Русский

Представители компании Freyssinet прибыли во Владивосток для оценки состояния конструкций моста на остров Русский после обледенения и выработки дальнейших решений. С французскими экспертами в пятницу, 11 декабря, встретился губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Олег Кожемяко отметил, что спроектированное специалистами компании сооружение, показало высокую надежность.

«Ваша компания известна во всем мире. Вы построили немало мостов, в том числе и Русский мост, который, несмотря на большую ледовую нагрузку, выстоял. Это говорит о высокой прочности конструкции и подтверждает высокий уровень вашего предприятия», – подчеркнул губернатор.

По словам Олега Кожемяко, наработанный опыт сотрудничества с компанией может быть успешно применен и при реализации других проектов, в частности, строительства моста на остров Елены. Сейчас же гостям совместно с приморскими специалистами предстоит доработать предложения, которые позволят в будущем исключить обледенение вант.

Как доложил директор филиала ФКУ ДСД «Дальний Восток» Дмитрий Бабак, в ходе работы французских и российских специалистов проведена оценка вантовой и анкерной систем моста и разработан совместный план действий.

«По результатам обследования определены первоочередные проблемы. Это повреждение (смятие) вантовых оболочек. Для предотвращения дальнейшего разрушения нужно провести герметизацию этих мест. Также необходимо устранить выход оболочек из труб расширения в верхней части – планируем сделать это с помощью альпинистов», – уточнил руководитель филиала.

Дмитрий Бабак уточнил, что все мероприятия, связанные с ремонтом вантовой системы, пройдут под контролем специалистов компании Freyssinet. До 16 декабря будет разработана подробная технология первоочередных работ, необходимых для безопасной эксплуатации моста.

Саму же замену поврежденных оболочек планируется завершить до конца лета следующего года. К этому же времени компания должна разработать и новую программу по безопасной эксплуатации моста исходя из 80-летнего срока эксплуатации сооружения.

Как заверил директор проектов направления «Вантовые конструкции» компании Freyssinet Гарен Бертран, специалисты готовы к сотрудничеству с российскими экспертами и готовы найти лучшее решение для Русского моста.

«Действительно, с такими ситуациями мы не сталкивались ни на наших объектах, ни вообще в жизни», – отметил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]