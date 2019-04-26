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Встреча с французами: Олег Кожемяко рассказал о повреждениях моста на Русский остров

Встреча с французами: Олег Кожемяко рассказал о повреждениях моста на Русский остров

Встреча с французами: Олег Кожемяко рассказал о повреждениях моста на Русский остров

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Наледь на мосту образовалось от 5 до 25 см. Еще большее обледенение до 35 см было непосредственно на пилонах в конструкции моста. Это создавало угрозу жизни водителям, передвигающимся по мосту, и повреждением транспортных средств. Было принято решение о закрытии движения. У нас остров Русский оказался отрезан автомобильным сообщением с материком».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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