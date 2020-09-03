Движение по мосту на остров Русский закрыто до 26 ноября. Осуществляется паромное сообщение, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ТГ-канал правительства края.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, основной связью острова с материком остается паром «Босфор Восточный», работающий с 7:00 до глубокой ночи. Только за понедельник туда и обратно перевезено почти 4,5 тысячи человек и 326 автомашин, отметили в министерстве транспорта.

«Паромная переправа будет работать до открытия моста на остров Русский, а это произойдет ориентировочно 25 ноября. Сейчас еще не все ванты освободились ото льда, что представляет опасность для машин, едущих по мосту», – уточнили в ведомстве.

В минтрансе добавили, что для проведения восстановительных работ на остров по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко была организована доставка оборудования, запчастей, других грузов первой необходимости паромом.

Красота моста в ледяном панцире завораживает. Приморцы делятся фото в Сети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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