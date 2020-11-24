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По Русскому мосту организована перевозка грузов

По Русскому мосту организована перевозка грузов

Источник фото: пресс-служба ведомства

По Русскому мосту во Владивостоке на время проведения восстановительных работ организована перевозка грузов, сообщают «Вести:Приморье».

С 24 ноября 2020 года в целях оказания помощи в устранении последствий ЧС и обеспечения жизнедеятельности подведомственным Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» организована транспортировка грузов первой необходимости по Русскому мосту.

Перевозка осуществляется на специализированном транспортном средстве, обеспечивающем безопасность водителя во время движения. Машина грузоподъемностью 25 тонн курсирует по мостовому переходу в прямом и обратном направлениях, отметили в пресс-службе ведомства. 

Напомним, движение по участку федеральной автомобильной дороги А-371 Владивосток – остров Русский (км 0 – км 3+100) было закрыто с 10:15 (3:15 – МСК) 21 ноября 2020 года из-за обрушения льда с вант моста. Предполагаемое время действия ограничения: до 17:00 (10:00 – МСК) 25 ноября 2020 года. Ведутся восстановительные работы. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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