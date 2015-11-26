Восстановлено движение легкового транспорта по Русскому мосту

Вечером 3 сентября движение по Русскому мосту снова открыли, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Он был перекрыт больше двух часов из-за штормового ветра.

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» информирует, что с 17:30 открыт проезд для легкового автотранспорта по федеральной автомобильной дороге А-371 Владивосток – остров Русский. На месте дежурит экипаж сотрудников ГИБДД.

Мост на Русский - единственный наземный путь на остров - был закрыт в течение примерно 2,5 часов.

Напомним, движение по Русскому и Золотому мостам было закрыто из-за штормового ветра. На низководном мосту было ограничено движение большегрузов и автобусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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