Аж дух захватывает: момент чистки альпинистом моста на остров Русский сняли на видео

В одном из приморских пабликов опубликовано видео, на котором видно как альпинист чистит мост на остров Русский во Владивостоке от наледи, образовавшейся во время циклона. Видео было снято с помощью дрона, сообщают «Вести:Приморье».

В комментариях отметили, и страшно, и притягивает взгляд.

«Даже со стороны смотреть страшно», «Ребят, это сила! Спасибо вам за ваш труд», «Жесть. Как "супергерои". В небе, над морем , да ещё и с оборудованием», «Тяжелая работа», «Респект пацанам, молодцам», «Красавчики».

Напомним, ранее мы сообщали, движение по мосту на остров Русский остается закрытым как минимум до среды, 25 ноября. Для жителей продолжает работать паромная переправа.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края уточняли, основной связью острова с материком остается паром «Босфор Восточный», работающий с 7:00 до глубокой ночи. Только за понедельник туда и обратно перевезено почти 4,5 тысячи человек и 326 автомашин.

«Паромная переправа будет работать до открытия моста на остров Русский, а это произойдет ориентировочно 25 ноября. Сейчас еще не все ванты освободились ото льда, что представляет опасность для машин, едущих по мосту»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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