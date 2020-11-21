Промышленные альпинисты очищают ото льда ванты моста на остров Русский

Промышленные альпинисты очищают ванты моста на остров Русский ото льда, чтобы максимально ускорить открытие движения. Специалисты подчеркивают, что процесс этот трудоемкий и точных сроков пуска машин по мосту нет. Ориентировочной датой называют 27 ноября, сообщают «Вести:Приморье».

Как рассказали в межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе (ФКУ ДСД «Дальний Восток»), обслуживающей мост, сейчас на сооружении работает более 10 специалистов, подчеркнули в пресс-службе правительства края.

«Работа очень сложная и кропотливая, ведь промышленным альпинистам приходится работать на высоте более 120 метров – такова высота пилонов моста», – пояснили специалисты.

Лед с вантов по-прежнему продолжает падать на проезжую часть моста, поэтому рабочие передвигаются по сооружению на машине с усиленной крышей. Дорожники подчеркивают, что очистка конструкции от наледи – процесс небыстрый, на него влияет и погода, например, в четверг ожидают похолодание.

«Пока единственной связью материка с островом Русский остается паромная переправа. Только за вчерашний день туда и обратно перевезено 4579 человек и 288 единиц транспорта», – отметили в минтрансе Приморского края.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, высота пилонов Русского моста составляет 324 метра. Альпинист находится практически на самом верху. Аж дух захватывает: момент чистки альпинистом моста на остров Русский сняли на видео.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]