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Альпинистам осталось очистить 26 вант Русского моста

Альпинистам осталось очистить 26 вант Русского моста

Во Владивостоке альпинисты очистили еще восемь вант Русского моста. Осталось демонтировать ледяные массы с 26 вант, сообщают «Вести:Приморье».

Чтобы завершить работы по устранению последствий циклона, необходимо очистить 8,5 тыс. кв. м поверхности пилонов мостового перехода через пролив Босфор Восточный. 2 декабря 2020 года промышленные альпинисты сократили объем ледяных отложений еще на 1 тыс. кв. м, отметили в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».

По предварительной информации, срок открытия движения остается прежним: конец текущей недели.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Видеографу из Владивостока удалось снять уникальное видео с альпинистом на вантах Русского моста. Эти кадры за считанные часы весь мир облетели. Какова должна быть сила духа у этих людей, которые в небе висят и мост от ледовой глазури очищают. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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