Эвакуируют всех желающих: паромную переправу организуют с Русского острова
В субботу, 21 ноября, остановлено движение по Русскому мосту в связи с последствиями циклона. Правительство края совместно с администрацией Владивостока в ближайшее время организуют паром для вывоза желающих с территории острова на материк, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Из-за прошедшего циклона на Русском мосту обледенели ванты. Наледь и сосульки падают на проезжую часть, поэтому есть угроза причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан в случае их падения на автомобили. В этой связи было принято решение закрыть мост для движения транспорта.
«Падая на проезжую часть, ледяные глыбы выбивают даже куски асфальта. В отличие от Золотого моста, где конструкция пилонов V-образная и ванты расходятся в стороны от проезжей части, на Русском мосту ванты сходятся к центру проезжей части и соответственно размещены над ней. Ситуация находится под постоянным мониторингом. Решение по открытию будет приниматься ближе к вечеру субботы, 21 ноября», – сообщили в ДСД Дальний Восток.
В ближайшее время, пока мост закрыт для движения автотранспорта, краевые и городские власти организуют паромную переправу для желающих покинуть территорию острова.
«Более точная информация о месте погрузки на паром будет дана позднее», – подчеркнули в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, движение по мосту на Русский остров закрыто. Постоянный подписчик whatsapp «Вести:Приморье» Александр рассказал, что стал очевидцем неприятной ситуации, в которой оказались многие приморцы. Попал в пробку, она образовалась при движении по мосту на остров Русский.
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