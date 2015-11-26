Эвакуируют всех желающих: паромную переправу организуют с Русского острова

В субботу, 21 ноября, остановлено движение по Русскому мосту в связи с последствиями циклона. Правительство края совместно с администрацией Владивостока в ближайшее время организуют паром для вывоза желающих с территории острова на материк, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Из-за прошедшего циклона на Русском мосту обледенели ванты. Наледь и сосульки падают на проезжую часть, поэтому есть угроза причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан в случае их падения на автомобили. В этой связи было принято решение закрыть мост для движения транспорта.

«Падая на проезжую часть, ледяные глыбы выбивают даже куски асфальта. В отличие от Золотого моста, где конструкция пилонов V-образная и ванты расходятся в стороны от проезжей части, на Русском мосту ванты сходятся к центру проезжей части и соответственно размещены над ней. Ситуация находится под постоянным мониторингом. Решение по открытию будет приниматься ближе к вечеру субботы, 21 ноября», – сообщили в ДСД Дальний Восток.

В ближайшее время, пока мост закрыт для движения автотранспорта, краевые и городские власти организуют паромную переправу для желающих покинуть территорию острова.

«Более точная информация о месте погрузки на паром будет дана позднее», – подчеркнули в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, движение по мосту на Русский остров закрыто. Постоянный подписчик whatsapp «Вести:Приморье» Александр рассказал, что стал очевидцем неприятной ситуации, в которой оказались многие приморцы. Попал в пробку, она образовалась при движении по мосту на остров Русский.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru