В эти минуты: Паром отправляется на Русский для эвакуации людей и автотранспорта

Горожан, оставшихся сегодня на Русском острове в связи с введёнными ограничениями движения по мосту, доставят на материк. В эти минуты на остров от 30 причала отходит паром Босфор Восточный, сообщают «Вести:Приморье».

Сотрудники городской администрации совместно с ГИБДД организуют доставку людей и их автотранспорта на острове на причал на Поспелов, чтобы переправить людей на материк.

В среднем один рейс парома Босфор Восточный вмещает около 20 автомобилей. Количество рейсов будет зависеть от желающих.

"В зависимости от ситуации сейчас будет определено количество рейсов и дальнейшее расписание движения парома", - пояснили в городском управлении транспорта.

Горожан и жителей острова без личного автотранспорта до причала в Поспелово и обратно в населенные пункты острова будут доставлять с помощью автобусов.

О дальнейшем расписание будет сообщено дополнительно.

Специалисты также добавили, что по предварительной информации от ФКУ ДСД Дальний Восток движение по Русскому мосту, на котором сейчас продолжается падение наледи с вантов, планируется открыть завтра в районе 15 часов.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, движение по мосту на Русский остров закрыто. Причина ограничений движения – обрушение льда с вант.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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