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Русский мост откроют не раньше 17 часов

Русский мост откроют не раньше 17 часов

Источник фото: vl.ru

Пресс-служба мэрии города прокомментировала ситуацию с закрытием движения по мосту на Русский остров, сообщают «Вести:Приморье».

Информация о повреждении одного из вантов Русского моста не достоверная. В результате образования наледи, по информации ФКУ ДСД Дальний Восток, поврежден кожух ванта. Данный кожух не влияет на конструкцию, а носит  декоративный характер.

Из-за падения образовавшейся наледи движение по мосту закрыто, ведётся мониторинг, выставлены дежурные. По предварительной информации от МЧС ожидается, что движение автотранспорта может быть открыто в районе 17 часов.

Напомним, ранее мы сообщали, что движение по мосту закрыли. Очевидец рассказал «Вестям:Приморье», что на мост выезжали две машины скорой с включенными спецсигналами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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