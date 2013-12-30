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Рейс парома «Босфор Восточный» до острова отменен

Рейс парома «Босфор Восточный» до острова отменен

Источник фото: vlc.ru

Рейс парома «Босфор Восточный» до острова отменен

Из-за непогоды сегодня, 28 января, отменен рейс паром «Босфор Восточный» до острова Попова на 17:00. Также отменяется завтрашний рейс судна на воздушной подушке «Влад Регул» до острова Попова на 10:40,  сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Информацию о работе морского прибрежного транспорта можно уточнять на сайте pereprava.su и по телефону справочной службы 8-914-673-3787.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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