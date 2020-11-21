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Красоту Золотого моста в ледяном панцире сняли с высоты птичьего полета

Красоту Золотого моста в ледяном панцире сняли с высоты птичьего полета

Источник фото: nedostroj_vdk

Фотографии обледеневших пилонов и вант Золотого моста, опубликованных в одном из приморских пабликов, обсуждают в Сети. Фото сделаны с высоты птичьего полета, сообщают «Вести:Приморье».

В комментариях приморцы отметили, что фотографии действительно красивые, вот только за этой красотой стоит стихия, человеческая боль и проверка своих человеческих качеств.

«Ну красотища-то», «Жуть», «только молиться, чтобы пилоны выстояли... Столько льда на них», «Не поеду там!!! Реально смертельно опасно ехать на авто, если у тебя панорамная крыша».

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, движение по мосту на остров Русский остается закрытым как минимум до среды, 25 ноября. Для жителей продолжает работать паромная переправа.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края уточняли, основной связью острова с материком остается паром «Босфор Восточный», работающий с 7:00 до глубокой ночи. Только за понедельник туда и обратно перевезено почти 4,5 тысячи человек и 326 автомашин.

«Паромная переправа будет работать до открытия моста на остров Русский, а это произойдет ориентировочно 25 ноября. Сейчас еще не все ванты освободились ото льда, что представляет опасность для машин, едущих по мосту».

Приморский альпинист решил помочь в чистке вант моста на остров Русский от наледи, образовавшейся во время циклона. Видео было снято с помощью дрона.

Приморцы массово предлагают помощь тем, чьи дома обесточены и остались без тепла. Приготовить еду, подзарядить гаджеты и просто согреться. Объявления с предложениями о поддержке люди размещают в социальных сетях, но просят рассказать о своих объявлениях и пенсионерам, которые не пользуются интернетом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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