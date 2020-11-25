На Золотом мосту во Владивостоке перекрыты несколько полос: собралась пробка

В воскресенье, 6 декабря, альпинисты продолжают чистить ванты Золотого моста ото льда. Светланская, Корабельная набережная и несколько полос на мосту перекрыты.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в субботу, 5 декабря альпинисты подняли наверх оборудование, провели тестовые выходы, а 6 декабря приступили к работам. Планировалось, что они будут чистить по 50 метров от верхней точки пилона, однако сейчас парни работают на всей длине вант.

Полностью почищены две самые длинные ванты – по 400 метров.

Движение по Светланской и Корабельной набережной, а также на правых полосах Золотого моста перекрыто. По направлению из центра на Чуркин огорожена ещё и средняя полоса, из-за чего собралась пробка.

Напомним, для очистки Золотого моста ото льда сначала собирались нанять промышленных альпинистов. Шесть человек 29 ноября пришли на собеседование в компанию, обслуживающую мост, – АО «СпецСУ». Однако от их услуг отказались, что могло быть связано с вопросом оплаты, и решили бесплатно привлечь сотрудников МЧС. 5 декабря стало известно, что работать будут всё-таки нанятые специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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