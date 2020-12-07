Соцсети подняли на смех страхи «пугливого» автомобилиста из Владивостока

«Сегодня ( 8 декабря - прим. ред.) я проезжал через Русский мост, связывающий Владивосток и остров Русский, и вот что увидел: многие ванты гнутые, закрученные в спираль, местами защита отошла. Жесть. Сперва пытались отбить лед после обледенения, потом пришлось запускать пром. альпинистов. Как видно немного перестарались ребятки", - поделился своими "страхами" в WhatsApp "Вести:Приморье" один из местных автомобилистов.

Напомним, 21 ноября Русский мост был закрыт из-за оледенение вант и их в ручную освобождали ото льда промышленные альпинисты. Движение по мосту было возобновлено вечером 6 декабря. При этом, специалисты ФКУ ДСД «Дальний Восток», отвечающие за техническое состояние Русского моста, неоднократно заявляли, что ни один технологический параметр безопасности конструкции Русского моста не нарушен. Видимые «повреждения» вант относятся исключительно к оболочке металлических нитей, поддерживающих мост.

Что думаете по поводу «тревожного сигнала» нашего подписчика?

В комментариях в паблике @vestiprim многих подписчики пордвергли данный пост насмешкам и откровенным издевательствам. Кто-то задал вопрос автору поста, неужели мост могли открыть, если бы «гнутые» ванты вызывали опасение и тревогу за безопасность автолюбителей.

«Аж смешно,такое ощущение,что нас считают идиотами.Она НЕ МОГЛА таким образом искривиться.Посмотрите внимательно»

"Ну наконец-то профессионал выехал, все оценил 🤦‍♂️ как же без вас таких!!!"

"Диванные вирусологи выдохлись, слово взяли диванные эксперты-инженеры-мостостроители 🤦‍♀️"

«Ну вы блин, нужно было не чистеть, что бы такие всевидящие, до весны на пириходике туды сюды добирались»

"Это всего лишь чехол, никакой нагрузки он не несёт, поправят все когда теплее станет, альпинисты и так много сделали, молодцы👍"

«А автору вот делать нечего, как по мосту туда сюда ехать, фото снимать и выкладывать...».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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