Волонтеры «Единой России» доставляют гуманитарную помощь жителям острова Русский

Гуманитарные наборы, в состав которых входят газовые плиты, баллоны к ним, вода и предметы первой необходимости будут переданы сегодня волонтерами партии «Единая Россия» жителям острова Русский, сообщают «Вести:Приморье».

Помощь предназначена для одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов. И сегодня же на Русском разворачиваются пункты временного размещения и полевые кухни, чтобы обеспечить горячим питанием оставшихся без света островитян.

«Сегодня прибыли на пароме на Русский остров. На автомобиле адресно развозим гуманитарную помощь. На данный момент охватили 11 адресов. Нам помогает соцработник. Пока охватили улицы Подножье, Экипажная, Шигина»,

рассказал один из волонтеров.

Всего в планах на сегодня раздать островитянам 190 наборов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]