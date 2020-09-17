Единороссы везут гуманитарную помощь в пострадавшие от тайфунов районы Приморья 

Приморские единороссы встретились с семьями Хасанского района, пострадавшими от наводнения после тайфунов «Хайшен» и «Майсак», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии "Единая Россия".

Партийные активисты, по поручению Секретаря Регионального отделения Партии Олега Кожемяко, доставили в поселок Хасан материальную помощь и предметы первой необходимости. Всего для жителей сел сформировано 300 продуктовых наборов. Также передано 1500 газовых баллонов и 100 канистр питьевой воды. «Сегодня у нас общая задача - поддержать наших земляков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за разгула стихии», - подчеркнула первый заместитель Секретаря регионального отделения Партии Галина Хохлова.

Гуманитарную помощь от «Единой России» уже получили обратившиеся в местные отделения Партии граждане в Надеждинском, Пограничном, Партизанском районах и в городе Партизанске. На этих территориях продолжает действовать режим ЧС. Всего же последствия удара стихии ощутили девять муниципалитетов Приморского края.

В Хасанском районе идет восстановление дорог, подтопленных домов и подворий. Ведется восстановление участка трассы Раздольное-Хасан-Гвоздево. По поручению Секретаря Регионального отделения Партии, губернатора Олега Кожемяко, «Примавтодор» готовит предложения по глобальной реконструкции дороги. Под контролем также остается восстановление энергообеспечения населенных пунктов, где штормом повреждены провода и линии.

Депутаты районной думы и главы поселений, члены Партии «Единая Россия» сейчас помогают восстанавливать кровли и заборы соцобъектов и жилья, разбираются с материальными потерями в подворьях. В Славянке создан и активно работает пункт сбора вещей и продуктов первой необходимости для пострадавших семей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что помощь должна быть оказана всем жителям, чье имущество пострадало в ходе происшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]