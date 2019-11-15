Общественность Приморья о главном политическом событии недели
Представители общественных организаций Приморского края и жители Владивостока об избрании губернатора Олега Кожемяко секретарём Приморского регионального отделения Общероссийской партии «Единая Россия».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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