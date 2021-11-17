Олег Кожемяко: Модернизация энергетики Приморья идет по плану

Совещание по вопросам энергетики Приморского края провел заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в среду, 17 ноября, во Владивостоке. О развитии энергоотрасли Приморья доложил губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, открывая совещание, Юрий Трутнев обозначил, что развитие энергетики имеет важнейшее значение для всех субъектов Дальнего Востока, в том числе, Приморья, а суровые климатические условия задают высокие требования к надежности.

«Мы все помним, что год назад в результате аномальных погодных явлений энергоснабжение региона было нарушено, 180 тысяч человек остались без света, большими усилиями энергетиков, руководителей Приморья подача электричества была восстановлена. Сейчас нужно рассмотреть, что было сделано за то время в отрасли», – обозначил полпред.

По словам Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, за 2021 год принят план по модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья и по объединению сетевых организаций.

«Также на территории региона идет строительство крупных объектов генерации, в том числе, газификации. Мы, в свою очередь, сопровождаем эту работу, все необходимые нормативно-правовые акты, которые нужно принимать и согласовывать, реализуем в кратчайшие сроки», – добавил министр.

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что к настоящему времени уже проложена кабельная линия 35 киловольт для обеспечения надежности электроснабжения жителей Чуркина. Продолжается реконструкция воздушной линии в районе ВТЭЦ-2–Загородная–Улисс–Голдобин в кабельное исполнение. Эти работы планируется завершить до конца этого года. Общая сумма инвестиций на 2021 год составила 2,2 миллиарда рублей.

«Выполняются также мероприятия по консолидации электросетевого хозяйства на территории Приморского края. Определены 13 сетевых организаций. Это позволит объекты энергетики обслуживать компаниям, имеющим соответствующую материально-техническую базу и кадры», – пояснил Олег Кожемяко.

Глава Приморья подчеркнул, что все мероприятия по модернизации энергетики региона ведутся в соответствии с планом, сбоев в его реализации нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]