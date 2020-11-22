"Нельзя допустить": итоги "ледяного"дождя в Приморье обсудили на уровне Минвостокразвития

Приступать к строительству надежной ЛЭП на острове Русский необходимо уже сейчас, для этого есть все условия. Об этом губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил на совещании под председательством Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова по итогам ликвидации ноябрьского «ледяного» ЧС в регионе в среду, 20 января.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, открывая совещание, Алексей Чекунков подчеркнул, что определенная работа проведена и необходимо наметить дальнейшие действия.

«Ситуация пройдена, но нельзя допустить, чтобы слабые места остались», – обозначил министр.

О том, что сделано и что планируется предпринять для модернизации инженерных систем и минимизации возможного ущерба от аналогичных стихий, доложили представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Ростехнадзора.

Председатель Правительства Приморья Вера Щербина отметила, что ущерб от циклона составил миллиард рублей, наибольший урон понесло «зеленое» хозяйство Владивостока и Артема, и, безусловно, энергетика.

«Разработаны проекты модернизации энергохозяйства, подготовлены заявки на приобретение дополнительной спецтехники более чем на 600 миллионов рублей, покупаем 50 дизель-генераторов для Примтеплоэнерго», – проинформировала Вера Щербина.

Замминистра ЖКХ Максим Егоров подтвердил готовность оказать помощь в приобретении техники для Приморья, а также выступил с инициативой выйти на Правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность выделить средства на восстановление пострадавших стихии зелёных насаждений во Владивостоке и Артёме. Приморье со своей стороны подготовит информацию об объёмах озеленительных работ.

Возвращаясь к главной проблеме, наиболее остро проявившейся после «ледяного» дождя, – состоянию энергетики – Губернатор Приморья отметил, что на сегодняшний день согласованы инвестиционные программы сетевых компаний, определены мероприятия по повышению энергонадежности территории края. В частности, речь идет о строительстве кабельно-воздушной линии 35 кВ от подстанции «Луговая» на подстанцию 110 кВ «Чуркин», реконструкции линий 110 кВ «ТЭЦ-2 – Голдобин» и «Патрокл – Голдобин» с переводом участка в кабельное исполнение в обход кладбища.

Однако главными проблемами остаются энергоснабжение части острова Русский и частного сектора Артема.

«Очередной обычный для края циклон, пришедший на прошлой неделе, сразу же оставил без света часть Русского острова – самого слабого места в крае в плане энергетики. Там необходимо прокладывать новые линии, только так мы сможем вывести энергохозяйство острова на новый уровень. И приступать к строительству энергосетей нужно уже сейчас, пока позволяют условия», – заявил Олег Кожемяко.

По его словам, за два месяца на Русском расчищены просеки, понятен объем работ, что позволяет начать прокладку новых линий уже сейчас. И стоимость такой работы сравнительно невелика – в среднем 2-2,5 миллиона рублей за километр ЛЭП. Для решения вопроса энергоснабжеия почти 8 тысяч частных домов в Артеме нужно строительство питающего центра и прокладки новых электролиний. Проекты этих объектов также готовы.

«Все эти проблемы требуют немедленного решения. После всей проделанной работы реализовать эти проекты будет намного проще. И я прошу коллег из федеральных ведомств, сетевых компаний поддержать Приморье в данном вопросе. Наша общая задача – создать надежную систему энергоснабжения региона», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Алексей Чекунков поддержал инициативу губернатора Приморского края о срочной модернизации электросетей на острове Русский и о создании питающего центра в Артеме, дав соответствующие поручения профильным ведомствам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]