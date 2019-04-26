Олег Кожемяко рассказал, как край планирует исправить урон, нанесенный ледяным дождем

Масштабное восстановление зеленых насаждений потребуется ряду территорий Приморья после ледяного дождя. О том, как край планирует исправить урон, нанесенный экологии, рассказал глава региона Олег Кожемяко в интервью ГТРК «Владивосток» в понедельник, 7 декабря, сообщают «Вести:Приморье».

Отвечая на вопрос ведущего, Олег Кожемяко отметил, что ДРСК уже разработала программу по модернизации энергетики Приморья стоимостью 12 миллиардов рублей, предусматривающую замену, модернизацию линий, трансформаторных подстанций.

«ЧС показала, что программа повышения надежности энергохозяйства краю нужна. Она будет запущена и мы, со своей стороны, тоже найдем на нее денежные средств. На сегодняшний день также принято решение по обеспечению третьим резервным источником питания социально важных объектов, центральных тепловых пунктов, насосных станций. Провести соответствующие мероприятия планируется за счет краевых источников», – обозначил он.

Еще одна задача после стихии – восстановить «зеленый контур» на особо пострадавших территориях. Олег Кожемяко отметил, что многие деревья с обломанными верхушками, такие как ясень, береза, не выживут.

«Формируем с Минприроды программу обеспечения саженцами Артема и Владивостока. В пользу оказания такой помощи краю высказался и министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. После наведения порядка на территориях, уборки веток необходимо будет в течение зимы заниматься опиливанием, распиловкой аварийных деревьев, чтобы к весне составить программу озеленения городов и высаживать молодые деревья взамен погибших», – заявил Губернатор.

Посмотреть полное интервью с Олегом Кожемяко можно будет на телеканале «Россия 24» 7 декабря в 22:00 и 8 декабря на «России 1» в 9:30.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]