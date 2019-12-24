Генпрокуратура поддержала предложения Олега Кожемяко по модернизации системы электроснабжения Приморья

Олег Кожемяко предложил меры оперативного реагирования на возможные ЧС в Приморье. Глава региона озвучил их на совещании под руководством заместителя руководителя Генеральной прокуратуры РФ Дмитрия Демешина в среду, 9 декабря.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в результате прохождения в Приморье ледяного шторма без энергоснабжения в 73 населенных пунктах остались около 180 тысяч человек, без тепла – 48 тысяч человек, без водоснабжения – 71 тысяча человек. 20 ноября в крае был введен режим ЧС, развернута работа оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Артеме и Владивостоке. На сегодняшний день ситуация нормализована.

«Что касается энергетики – это не первый случай, который показал ненадежность системы. За год было около 40 чрезвычайных происшествий различного характера, последний из них – тайфун «Майсак». К настоящему времени Русгидро подготовило программу повышения устойчивости энергоснабжения Приморья на 5 лет стоимостью около 12 миллиардов рублей. Ведь ни одного километра краевых линий электропередач в регионе нет», – отметил Олег Кожемяко.

Губернатор также подчеркнул, что сложностью при ликвидации последствий циклона стало отсутствие единого реестра и учета информации о наличии резервных источников для систем жизнеобеспечения. Он предложил учесть эту недоработку и устранить ее.

«Отсутствие резерва здесь, на территории Дальнего Востока, единого реестра и учета информации о наличии резервных источников вынуждало нас работать в ручном режиме – узнавать в организациях о наличии генераторов, других систем, звонить в соседние регионы. Это не дело, ведь так мы теряли время и средства. Необходимо создать резерв для субъекта, который будет находиться в регионе, чтобы в течение нескольких часов, в случае необходимости, мы могли его использовать для ликвидации ЧС. Мы, в свою очередь, также обеспечим резерв», – выступил с предложением Олег Кожемяко.

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин предложения главы Приморья поддержал.

«Нам с Правительством Приморского края необходимо вместе, с привлечением сетевых организаций, принимать дополнительные меры по оптимизации энергосетевого хозяйства в регионе. Я готов поддержать ваши предложения. Совершенно очевидно, что принцип подачи энергии надо менять», – отметил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]