На борьбу с последствиями ледяного дождя будет направлено 700 млн рублей

В Приморье продолжают бороться с последствиями ледяного шторма – задействованы все силы и ресурсы для восстановления после удара стихии. Средства на эти цели в достаточном объеме предусмотрены как в краевом бюджете, так и направляются из федерального. Об этом на брифинге в среду, 25 ноября, завила первый вице-губернатор – председатель Правительства Приморья Вера Щербина.

Как подчеркнула первый замглавы региона, на заседании Законодательного Собрания Приморья 25 ноября одобрено внесение изменений в бюджет на текущий год. Поправки предусматривают увеличение краевого резервного фонда для ликвидации последствий ЧС на 900 миллионов рублей.

«Такие возможности у нас появились благодаря направленной нам помощи из федерального бюджета. Средства пойдут как на ликвидацию последствий краевого ЧС, так и на борьбу с эпидемией COVID-19, которая требует каждодневных ресурсов», – прокомментировала Вера Щербина.

Председатель Правительства Приморья отметила, что за прошедшие дни для восстановления систем жизнеобеспечения после удара стихии были мобилизованы все возможные ведомства, в том числе федерального уровня. Благодаря слаженной работе за минувшие сутки удалось дополнительно привлечь почти 700 миллионов рублей как в денежном эквиваленте, так и материальными ресурсами.

«Сейчас в Приморском крае трудится рабочая правительственная группа во главе с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. Мы работаем с ними в очень тесном контакте, достаточно сказать, что менее суток нам понадобилось для того, чтобы сформировать все необходимые заявки. Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным уже подписано поручение о предоставлении нам ресурсов как финансовых, так и материальных на значительную сумму – 636 миллионов рублей. Сейчас всем федеральным министерствам, которые участвуют в ликвидации последствий циклона на нашей территории, даны соответствующие поручения и в край уже идут все запрошенные ресурсы», – подчеркнула Вера Щербина.

Нанесенный стихией ущерб сейчас подсчитывают.

«Можно уже сейчас сказать, что он очень значителен – как моральный, так и материальный. Конечно, больше всего пострадали люди – жители некоторых районов до сих пор без тепла и света. По разным подсчетам на сегодняшний день ущерб составляет более 250 миллионов рублей. На восстановление средств уйдет намного больше. Окончательной суммы пока нет, поскольку ликвидационные мероприятия еще продолжаются», – добавила председатель краевого Правительства.

Все восстановительные работы контролирует оперативный штаб под руководством Губернатора Приморья Олега Кожемяко.

«Губернатор возглавляет штаб, который работает круглосуточно и ведет непрерывный мониторинг ситуации. Финансовыми ресурсами мероприятия по ликвидации ЧС обеспечены, постараемся в ближайшее время снять всю остроту проблем, которые накопились за эту неделю», – подытожила Вера Щербина.

Напомним, в связи с прохождением циклона в Приморском крае был введен режим ЧС регионального уровня. Десятки тысяч людей остались без тепла, электроэнергии, водоснабжения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]