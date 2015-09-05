Ущерб от циклона в Приморье оценили в более чем 1 миллиард рублей

В Приморье продолжаются аварийно-восстановительные работы на территориях, наиболее пострадавших от ледяного шторма. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем миллиард рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Окончательная сумма понесенных от удара стихии потерь будет известна после окончания всех ликвидационных мероприятий. Об этом на брифинге в пятницу, 4 декабря, заявила первый вице-губернатор – председатель Правительства Приморского края Вера Щербина.

Как отметила первый замглавы региона, только предприятия энергетики и коммунального хозяйства понесли около 619 миллионов рублей расходов.

«Режим ЧС в крае не снят, ликвидация последствий стихии продолжается. Задействовано значительное количество материальных ресурсов, 200 миллионов рублей уже затрачено на аварийно-восстановительные работы. Также от МЧС России нам поступили дизель-генераторы, опоры, провода и другие расходные материалы, которые сейчас задействованы в ликвидации ЧС», – обозначила она.

Вера Щербина подчеркнула, что продолжается работа с федеральными органами власти по привлечению дополнительных средств.

«Мы продолжаем взаимодействовать с федеральными органами власти, Правительством России по вопросу предоставления нам дополнительных средств. Не все так просто – нужно подтвердить наши расходы, просто так ресурсы никто не даст. Сейчас готовим необходимые документы. Рассчитываем получить не только финансовую поддержку, но и материальные ресурсы из Росрезерва – на случай повторения такого же циклона», – подчеркнула председатель Правительства Приморья.

Напомним, в Приморье действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера – аномальные осадки вызвали многочисленные аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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