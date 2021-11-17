Юрий Трутнев: Приморье занимает первое место на Дальнем Востоке по объему инвестиций

Приморский край занимает устойчивое первое место по объему инвестиций, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Об этом заявил вице-премьер – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке в среду, 17 ноября. В мероприятии принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как обозначил полпред, по объему произведенных инвестиций, Приморье занимает устойчивое первое место среди регионов Дальнего Востока.

«Мы стараемся поддерживать значительное количество реализуемых инвестиционных проектов, а на территории Приморья, столицы Дальнего Востока, их рекордное число, большая часть их реализуется здесь», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]