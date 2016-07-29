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Неэффективных чиновников оставят без работы по поручению полпред президента в ДФО

Неэффективных чиновников оставят без работы по поручению полпред президента в ДФО

Источник фото: pixabay.com

Юрий Трутнев поручил сократить 10% чиновников на Дальнем Востоке, сообщают «Вести:Приморье».

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил главам регионов Дальнего Востока сократить число наиболее неэффективных чиновников, чтобы высвободить средства, необходимые для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба полпредства.

"Первое, что надо делать, - сокращать количество чиновников. Если вы начнете с других мер, люди не поймут. Сократите 10% наиболее неэффективных чиновников. Думаю, что люди только "спасибо" скажут, а чиновники будут меньше к бизнесу приставать", - сказал Трутнева.

Он также поручил принять и другие меры для оптимизации расходов региональных бюджетов в связи со складывающейся экономической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции в РФ, отмечает «Интерфакс».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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