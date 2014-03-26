Губернатор Приморья примет участие в совещании под руководством Мишустина

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин во вторник, 18 августа, проведет совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения Президента по ускоренному развитию округа. Примет участие в заседании и выступит с докладом Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин продолжает поездку по отдельным регионам Дальнего Востока – в течение недели он уже посетил несколько субъектов округа, осмотрел социально значимые объекты и встретился с представителями общественности. Итогом работы в ДФО станет большое совещание в Благовещенске с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения Президента РФ по ускоренному развитию ДФО.

Кроме того, на заседании планируют обсудить вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов. В совещании примут участие федеральные министры, главы регионов Дальнего Востока.

С докладом о положении дел в Приморском крае и исполнении поручения главы государства выступит Губернатор региона Олег Кожемяко.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока одним из приоритетов государственной политики страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]