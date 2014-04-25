Губернатор Приморья обратился к Михаилу Мишустину за дополнительным финансированием

Правительство Приморского края претендует на дополнительную поддержку из федерального центра на модернизацию инфраструктуры региона, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. С соответствующими предложениями к Премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился губернатор Приморья Олег Кожемяко на совещании с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока во вторник, 18 августа, в Благовещенске.

Заседание стало одним из завершающих мероприятий рабочей поездки председателя Правительства РФ Михаила Мишустина на Дальний Восток. Совместно с федеральными министрами и главами субъектов ДФО в рамках Правительственной комиссии он обсудил вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока и выполнение поручения Президента РФ по ускоренному развитию округа. Кроме того, на совещании затронули вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов.

Со своими предложениями в этом направлении выступил и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что работа по развитию инфраструктуры в крае продолжается, несмотря на ограничения из-за неблагоприятной эпидобстановки.

«В текущем году в Приморье на развитие и строительство транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры заложено 28 миллиардов рублей. Конечно, в этом году мы видим выпадающие доходы и довольно большие. Уже сейчас потери краевого бюджета составляют около 8 миллиардов рублей, к концу года прогнозно они могут достигнуть 16 миллиардов. Но у нас есть обязательства, которые мы должны выполнять. И в связи со снижением доходной части бюджета мы обратились в Правительство Российской Федерации, чтобы были учтены те наши первоочередные расходы, без которых невозможно дальше поступательное движение и гармоничное развитие экономики, социальной сферы», – обозначил Олег Кожемяко.

Одна из проблем, требующая безотлагательного решения в Приморье, – обманутые дольщики. По словам главы региона, останавливать начатую в этом направлении работу просто недопустимо.

«Мы сейчас ведем строительство почти 100 тысяч квадратных метров жилья. Речь о 1,5 тысячи семей. Работа – под гарантией Правительства края. Конечно, нам нужна поддержка федерального центра в этом важном и нужном деле. Тем более есть поручение Президента по данному вопросу», – подчеркнул губернатор.

Он также обозначил, что строительная отрасль в целом является драйвером роста экономики Приморья, формирует дорожно-транспортную и коммунальную инфраструктуру, занятость людей, поэтому особое внимание будет уделено увеличению объемов строительства, мерам поддержки в этом направлении.

Еще один насущный вопрос для края – обращение с твердыми коммунальными отходами.

«У нас всего одна станция по сортировке мусора. Сейчас приобретаем еще четыре мобильных сортировочных комплекса, как минимум нужно 12. Необходимы дополнительные средства, которые могут пойти в том числе на реализацию такой важнейшей программы», – обозначил Олег Кожемяко.

Руководитель Приморья обратился за поддержкой и по дорожному хозяйству. На модернизацию сети из краевого бюджета уже направлено 10 миллиардов рублей, но этих средств для покрытия всех расходов недостаточно.

«Проблему части дорог, мостов мы в этом году решаем. Тем не менее около 140 мостов еще находятся в разрушенном состоянии. Рассчитываем, что это будет учтено при сбалансированности бюджета и дополнительные средства будут направлены на поддержку субъекта», – сказал Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья поблагодарил Правительство России за предоставленную помощь в борьбе с COVID-19 и его последствиями. По словам руководителя региона, за прошедший период, с самого начала эпидемии, федеральным центром была оказана беспрецедентная поддержка в это сложное время.

Так, на борьбу с коронавирусом в бюджет Приморского края поступило 6,9 миллиарда рублей. Большая часть средств – на оснащение учреждений здравоохранения, выплаты медработникам, поддержку граждан и бизнеса в условиях пандемии. По поручению Президента РФ Приморье сохранило региональные выплаты врачам и медперсоналу – на эти цели уже направлен почти 1 миллиард рублей из краевого бюджета дополнительно к федеральным выплатам.

«Кроме того, нам выделено больше 3 миллиардов рублей на сбалансированность бюджета. Но мы видим, что ситуация по поступлениям налогов не улучшается – на это мы обратили внимание Правительства РФ, и Премьер-министр Михаил Мишустин принял информацию во внимание. Думаю, что меры поддержки будут оказаны», – прокомментировал Олег Кожемяко по итогам совещания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]