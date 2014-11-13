«Работают круглосуточно»: Губернатор проверил ход восстановления поврежденных ЛЭП

Приморские энергетики продолжают ликвидировать многочисленные аварии на сетях, вызванные циклоном. Как идут эти работы, проверил в ночь на пятницу, 20 ноября, губернатор края Олег Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Глава региона побывал в штабе АО «ДРСК», на линиях которого произошло больше всего отключений. Как доложил главный инженер компании Сергей Корчемагин, специалисты работают на всех поврежденных участках. Наиболее тяжелая обстановка – с обеспечением светом района Чуркин из-за падения опоры ЛЭП.

Энергетики подчеркивают, что ситуация сложная и она не улучшается, так как погода по-прежнему крайне неблагоприятная – дождь со снегом и сильным ветром добавляют новые обрывы.

Параллельно устранению аварий на сетях, коммунальщики подключают альтернативные источники питания, чтобы обеспечить электричеством насосные станции, которые подают тепло и воду потребителям. Для этого перебрасываются дизель-генераторы из других районов Приморья.

«Сейчас идет работа на Горностае, там упали две линии, причем большая придавила среднюю, работают бригады ДРСК, ФСК. Параллельно на насосную станцию перебрасываются два дизель-генератора чтобы иметь резерв. Ставим генератор на котельной №63 на Диомиде, и днем планируем запустить ее, после чего тепло пойдет на Чуркин», – отметил губернатор.

Особое внимание уделено восстановлению электроснабжения в перинатальном центре и госпитале ветеранов – сейчас там задействованы резервные генераторы, но днем планируется запитать эти учреждения по постоянной схеме.

«Больше всех пострадали Артем и Владивосток. Задача номер один – наладить электроснабжение социально важных объектов, там, где находятся пациенты на ИВЛ, кислородных концентраторах. Все краевые организации, от которых зависит жизнедеятельность, работают в круглосуточном режиме, помогает МЧС», – обозначил Олег Кожемяко.

Этой же ночью вместе с властями дальневосточной столицы он проверил, как идет очистка городских дорог от снега и поваленных деревьев. В борьбе со стихией задействовано более 100 единиц специальной техники, которые обрабатывают проезжую часть пескосолевой смесью и жидкими реагентами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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