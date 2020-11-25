Олег Кожемяко дал особые указания «управляйкам»

Работу по оказанию помощи жителям края необходимо продолжать до полного восстановления коммунальной инфраструктуры и устранения всех жалоб.

Об этом губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил в ходе заседания регионального оперштаба в среду, 25 ноября. Особое внимание уделят обеспечению в домах комфортной температуры – управляющие компании отрегулируют системы теплоснабжения, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили во ВПЭС, в настоящее время теплоснабжение отсутствует примерно у 10 тысяч жителей Приморского края. По мере подключения объектов к электричеству это число продолжит сокращаться, параллельно сотрудники предприятия очищают перемерзшие трубы.

Губернатор Приморья обратил внимание на возросшее число жалоб от жителей домов, в которых тепло уже дали, однако батареи остаются едва теплыми.

«Прошу организовать работу управляющих компаний под контролем жилищной инспекции, работу городских властей по регулированию теплоснабжения в жилых домах. После подачи тепла где-то есть воздушные пробки, где-то – не сброшен воздух из системы, где-то – нет циркуляции. Необходимо управляющим компаниям отрегулировать систему теплоснабжения непосредственно по жилому сектору, по домам. Все жалобы, которые поступают во ВПЭС, должны быть проанализированы и отработаны», – распорядился Олег Кожемяко.

Кроме того, в Приморском крае продолжают оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. В готовность приведены 80 пунктов временного размещения вместимостью более 8 тысяч человек, из них задействованы 12: пять во Владивостоке и семь в Артеме.

Развернуты 30 пунктов обогрева питания и выдачи бутилированной воды, жители уже получили почти 5 тысяч газовых баллонов и 20 тысяч литров питьевой воды, еще тысяча газовых плит и 15 тысяч баллонов подготовлены к выдаче. Дополнительно решается вопрос о выдаче жителям Артема топлива – по 20 литров на человека.

Работа по оказанию помощи населению продолжится до полного восстановления всех коммунальных услуг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]