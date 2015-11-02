Губернатор поручил разобраться с ситуацией предоставления дров гражданам

Увеличить число лесосек, объемы древесины для того, чтобы удовлетворить потребность приморцев в топливе на предстоящую зиму – такое поручение озвучил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании регионального Правительства в четверг, 29 октября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как доложил министр жилищно-коммунального хозяйства Приморья Владимир Бабич, на сегодняшний день запущены в работу все котельные, подающие тепло в жилые дома и на объекты соцкультбыта.

«Идет подключение к теплу, в ближайшие дни эту работу завершим. В целом при подготовке к зиме заменено почти 100 километров сетей водо- и теплоснабжения и канализации, отремонтировано и установлено более 60 котлов, 330 насосов, более 12 тысяч единиц запорной арматуры», – уточнил министр.

По словам Владимира Бабича, созданные запасы топлива превышают нормативные. Так, угля заготовлено 148% от нормы, мазута – 138%, дизельного топлива – 124%.

Однако губернатор обратил внимание и на обеспечение дровами населения региона, отметив, что жалобы со стороны жителей на проблемы приобретения этого вида топлива продолжают поступать. Он поручил заместителю председателя Правительства края Елене Пархоменко и министерству лесного хозяйства Приморья подготовить информацию о потребности населения в дровах и о возможностях их предоставления людям.

«Необходимо увеличить объем древесины, отпускаемый для нужд населения, скоординировать работу гортопов на местах – проделать ту работу, которая позволит решить проблему обеспечения дровами наших жителей», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]