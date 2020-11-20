Продуктов нет: Студенты жалуются на пустые магазины в кампусе ДВФУ

Студенты ДВФУ, которые проживают в общежитии кампуса университета, бьют тревогу из-за отсутствия продуктов, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в чате ребята отмечают, три магазина, которые там расположены, выглядят примерно одинаково внутри. Пустые полки. Хлеба и молочных продуктов нет. Мясо и полуфабрикаты тоже отсутствуют. Вода еще есть, но в маленьких бутылках, пишут студенты. Осталась только какая-то лапша. Сейчас молодежь может купить только чипсы и фрукты, которые, кстати, очень дорогие, и многим не по карману.

«У нас тут на кампусе в магазинах очень мало продуктов, пустые полки, вроде говорят, что должны привезти, но ничего не меняется», отмечает один из пользователей чата.

Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных конструкций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прохождением циклона.

Ранее мы сообщали, горожан, оставшихся на Русском острове в связи с введёнными ограничениями движения по мосту, доставят на материк. Паром отправляется на Русский для эвакуации людей и автотранспорта.

Желающих выбраться с Русского острова намного больше. «На Русский пока так и не пускают, ходит паром, приехали на вокзал в 10-15, были в очереди 23, в первый паром не влезли, время 12-05 пришел второй паром, идет выгрузка. Скоро поедем», отметил один из очевидцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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