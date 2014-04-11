«Среди могил лежат»: жительница Владивостока рассказала о волнующей ситуации на кладбище

Жительница Владивостока рассказала о ситуации, которая произошла на Морском кладбище, сообщают «Вести:Приморье».

Ситуация не подтвержденная, уверяет автор поста, опубликованноuj в instagram dps_vl, "на Морском кладбище упали две опоры ЛЭП, два километра линии выведены из строя. Подъездных путей к аварии нет, повсюду лес и могилы. Пока даже понятия не имеют, как это восстанавливать. Поэтому вопрос с возобновлением электроэнергии на Чуркине может очень затянуться".

«Морское кладбище разве не к Тихой относится?», «Просто погода», «Подьездных путей нет, но не для металлистов, за одну ночь опору распилят и вывезут», «Просто какой-то ледовый плен», «Жесть», «Интересно там вдоль ЛЭП есть проезд, как технику туда приведут?», отметили в комментариях.

Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных кострукций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона, обрушившегося на край, больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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