Сильный снег и ветер не покидают Приморье

Сегодня, 20 ноября, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклон. В крае снег, местами сильный. На дорогах снежный накат, гололедица, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В отдельных районах метель. Ветер северный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха-1...-6°C.

Во Владивостоке облачно, снег, метель. Сохранится гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный. Температура воздуха -3...-5°C.

В Уссурийске облачно, снег. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха -2...-4°C.

В Находке облачно, дождь, переходящий в снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура 0...+2°C.

Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных кострукций, обрывы линий электропередач.

Из-за циклона, обрушившегося на край, больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район.

В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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