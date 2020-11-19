Девушка в «ступоре»: ситуация на дороге нарушила планы красотки

Во Владивостоке девушка за рулем Subaru Forester оказалась в непредвиденной ситуации. Она решила рассказать «Вести:Приморье» о том, что стала сегодня, как и многие жители края, заложником стихии, обрушившейся на Приморье.

На участке дороге проспекта Красоты и улицы Некрасовской электропровода под тяжестью налипшего снега упали на дорогу, тем самым перегородив проезд.

«Там провода на дороге валяются, и что как домой проехать», задается вопросом автор видео.

Водители медленно пытались объехать их, показывая чудеса маневров.

Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных кострукций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона, обрушившегося на край, больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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