«Бессмертные, что ли»: ситуация на остановке удивила очевидцев

Непогода внесла коррективы в жизнь приморцев. Власти края обратились к гражданам в период разгула стихии, по возможности, не покидать свои дома. В Приморье вводят режим ЧС, сообщают «Вести:Приморье» .

Как оказалось, многих это не пугает. По всему краю наблюдают обрывы ЛЭП, натиска ледяного плена не выдерживают деревья и бетонные столбы, которые падают на машины и дороги.

В одном из приморских пабликов опубликовано фото, оно вызывает только недоумение. Думают ли люди о своей жизни, когда допускают такую ситуацию - граждане стоят на автобусной остановке под навесом, который в любую минуту может рухнуть на их головы. Под тяжестью снегапрошедшего ночью, конструкция согнулась. Вот-вот упадет. Но, по всей видимости, жителей города это не волнует.

«Бесмертные», «Без 5 мин трагедия», «Номинанты на премию Дарвина», «Уровень пофигизма», «Сейчас люди, выше уровня наклона головы для просмотра сообщений в телефоне, не поднимают голову, поэтому и попадают в разные ситуации», «Бессмертные, что ли», отметили в комментариях.

Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных кострукций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона, обрушившегося на край, больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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