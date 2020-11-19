«Раскачивается, вот-вот рухнет»: Жителей дома на Анны Щетининой предупреждают об опасности

В одном из приморских пабликов опубликован пост, в котором жителей дома по улице Анны Щетининой предупреждают об опасности, сообщают «Вести:Приморье».

«Анны Щетининой 22 (напротив тц Снеговая падь) на крыше обледенела и очень сильно качается металлическая штука (похожа на антенну) , не дай бог упадёт, будьте осторожнее», уточняет автор.

В комментариях отмечают, что действительно сейчас нужно быть аккуратнее, внимательно смотреть и под ноги, в вверх.

Ранее «Вести:Приморье» писали, бетонная плита рухнула с крыши дома по улице Нейбута на автомобиль, едва не похоронив под собой владельца. На улице Пихтовой с крыши упали куски бетона.

Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных кострукций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона, обрушившегося на край, больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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