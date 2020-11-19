На Черняховского боятся повторения истории на Нейбута, где плита рухнула на авто

Во Владивостоке жители дома 13 по улице Черняховского бьют тревогу. Прошла неделя, как крышку лифтовой шахты наклонило, ждут, когда она упадёт на кого-нибудь, задаются вопросом горожане. Фото прислали в whatsapp «Вести:Приморье».

Ранее мы сообщали, молодой парень чудом выжил после обрушения плиты с крыши одного из многоэтажных домов Владивостока на улице Нейбута. Бетонная плита рухнула на автомобиль, а водитель чудом успел увернуться. В эксклюзивном интервью Александр рассказал, как все было. Прокуратура Ленинского района г. Владивостока провела проверку по факту обрушения 19 ноября 2020 года плиты перекрытия железобетонной шахты, расположенной на кровле дома № 34 по ул. Нейбута. Возбуждено уголовное дело.

Также собщалось, чо жителей дома по улице Анны Щетининой предупреждают об опасности. «Анны Щетининой, 22 на крыше обледенела и очень сильно качается металлическая штука (похожа на антенну), не дай бог упадёт, будьте осторожнее».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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