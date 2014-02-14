Машину разорвало глыбой льда во Владивостоке

Жительница Владивостока рассказала о неприятной ситуации с ее машиной в одном из приморских пабликов, сообщают «Вести:Приморье».

На Чкалова, 22 припаркованную машину разбила огромная льдина, упавшая на лобовое стекло. Лед пробил стекло насквозь, при этом повредив кузов автомобиля и внутреннюю панель крыши.

«Почти на голову упало, хорошо, что никто не сидел на пассажирском», отметила владелица автомобиля.

«Отчасти сами виноваты. Зная обстановку ставите в таких местах, где может падать лёд. Со служб вину ни кто не снимает, но и самим надо думать головой, а не только в неё кушать.», «По страховке не выплатят», отметили в комментариях.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, бетонная плита похоронила под собой дорогой автомобиль. Молодой парень чудом выжил после обрушения плиты с крыши одного из многоэтажных домов Владивостока. Водитель чудом успел увернуться. «Счастливчик» дал эксклюзивное интервью.

В эксклюзивном интервью "Вести:Приморье" Александр, проживающий по адресу Нейбута, 34, рассказал, как все было. "Машину только купил. Еще не успел на учет поставить. Утром вышел с подъезда, начал снег убирать со стекол. Вдруг что то вверху зашуршало. Голову поднял, смотрю плита летит. Успел отскочить к багажнику и тут все бахнуло", - сообщил водитель.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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