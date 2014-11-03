«Шрам на пол лица»: Житель Владивостока стал жертвой упавшей глыбы льда

Депутат ЗакСа Приморья Дмитрий Новиков рассказал на своей странице в instagram историю, которая произошла с одним из жителей Владивостока, сообщают «Вести:Приморье». Накануне наша программа сообщала об этом шокирующем случае в сюжете "Ледяная глыба упала с крыши на голову жителю Владивостока".(см. видео).

«Очередная жертва падающего льда. Только теперь это человек, для которого лед чуть не стал последним, что он увидел в жизни! Все случилось на прошлой неделе по адресу Борисенко, 104. Территория была обтянута лентой, но траекторию падения льда с такой высоты сложно предугадать. Мужчина шел в трех-четырех метрах от дома. Сосулька упала на голову молодому человеку, рассекла лоб и бровь и чудом не выбила глаз. Очевидцы происшествия оперативно вызвали скорую помощь, мужчину отвезли в травмпункт, где врачи наложили швы. Сейчас пострадавший чувствует себя лучше. Но теперь ему нужна помощь юриста, который поможет правильно оформить документы для получения компенсации за причинённый вред здоровью. Возможно кто-то согласится помочь мужчине и защитит его права в суде». Именно так описал ситуацию депутат.

Комментарии вызвали шквал критики в адрес управляющих компаний. Многие отмечают, что «управляйки» просто не хотят работать. Придомовые территории, а точнее дороги и тротуары, покрыты льдом. Люди ходят под страхом получения увечий.

«Куда обращаться и с кого спрашивать? -у меня мама в 1000-коечной, зашили, травма черепно-мозговая, сотрясение. Ветка большая упала», «Мы с Сахалинской 19 до школы добираемся, идти "100 метров", а целый квест пройти, только с подъезда выходишь, сразу лёд, дорога до школы вся во льду, так и мусор снова никто не вывозит. Везде разбросан от ветра», «Мне в голову с крыши прилетел благо шишкой отделалась», «Скорейшего выздоровления парню Люди, берегите себя.», «Жесть. На Борисенко 72 никто ничего не чистит, спуски к домам вообще жуть», «Очень сожалею!!! Берегите себя! Придомовые территории не чищены!», «25 школа, нет ни подъезда ни подхода, дети падают с портфелями тяжелыми», пишут горожане.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Глыба льда упала на голову парня во Владивостоке. Парнишка шел по тротуару, глядя под ноги и стараясь не поскользнуться. Внезапным ударом его сбило с ног. Какое-то время молодой человек лежал, не двигался.

В районе торгового центра Во Владивостоке «ледяной снаряд» пронзил лобовое стекло автомобиля. Ледяная глыба упала во время движения. В лобовое стекло, насквозь. Осколки попали на сидящего в машине ребенка.

На Чкалова, 22 припаркованную машину разбила огромная льдина, упавшая на лобовое стекло. Лед пробил стекло насквозь, при этом повредив кузов автомобиля и внутреннюю панель крыши. Машину разорвало глыбой льда во Владивостоке.

Мужчина рассказал о том, какой неприятный случай произошел с ним и его мамой. «Это жесть, лобовое пробило насквозь»: Житель Владивостока предупредил об опасности в Уссурийске

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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