Сход огромных глыб льда едва не похоронил под собой пешеходов
Во Владивостоке огромная глыба льда упала с крыши здания на Достоевского, 4А. Момент падения попал в поле видеорегистратора очевидца страшной ситуации, сообщают «Вести:Приморье».
«Сегодня ехали мимо ВГУЭС, напротив Административное здание, где постоянно ходят люди, внезапно с крыши упало большое количество льда. Повезло, что мимо проходящие люди прошли пик и им не сильно досталось», описал ситуацию автовладелец. В момент падения льда по тротуару проходили пешеходы. Доли секунд спасли их от травм или, не дай бог, от непоправимого.
Стоит отметить, что в этой ситуации повезло не только пешеходам, но и автомобилистам, проезжающим мимо.
«Благо что ни кто не пострадал», «Повезло...», «вот реально достали! Собственники и арендаторы различных богаделен, пока кого - нить льдом с вашей крыши не прибило! тогда быстро все зачесались», пишут в комментариях.
Комментировать: