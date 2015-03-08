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Сход огромных глыб льда едва не похоронил под собой пешеходов

Сход огромных глыб льда едва не похоронил под собой пешеходов

Источник фото: скрин видео dps_vl

Во Владивостоке огромная глыба льда упала с крыши здания на Достоевского, 4А. Момент падения попал в поле видеорегистратора очевидца страшной ситуации, сообщают «Вести:Приморье».   

«Сегодня ехали мимо ВГУЭС, напротив Административное здание, где постоянно ходят люди, внезапно с крыши упало большое количество льда. Повезло, что мимо проходящие люди прошли пик и им не сильно досталось», описал ситуацию автовладелец. В момент падения льда по тротуару  проходили пешеходы. Доли секунд спасли их от травм или, не дай бог, от непоправимого.

Стоит отметить, что в этой ситуации повезло не только пешеходам, но и автомобилистам, проезжающим мимо.

«Благо что ни кто не пострадал», «Повезло...», «вот реально достали! Собственники и арендаторы различных богаделен, пока кого - нить льдом с вашей крыши не прибило! тогда быстро все зачесались», пишут в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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