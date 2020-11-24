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Глыба льда, слетевшая с большегруза, разбила внедорожник и покалечила пассажира

Глыба льда, слетевшая с большегруза, разбила внедорожник и покалечила пассажира

Источник фото: pixabay.com / dpskontrol125rus

Женщина в одном из приморских пабликов рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ее мужем, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина отмечает, ее муж ехал по трассе в районе между Раздольным и Кипарисово. Во время движения глыба льда слетела с впередиидущего большегруза. Влетела во внедорожник. Разбив лобовое стекло, глыба покалечила пассажира автомобиля. Женщина просит помощи очевидцев, которые могли проезжать по трассе в это время.

«Сейчас самые страшные контейнеровозы, берут обледенелый контейнер и несутся по объездной», «Чудаки которые не отбивают лёд от машин и ездят по дорогам, безответственные личности», «А чем вам поможет регистратор, насколько я знаю это не страховой случай, только если для собственного успокоения по голове наступать виновник», отметили в комментариях.  

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, Сход огромных глыб льда едва не похоронил под собой пешеходов. Момент падения попал в поле видеорегистратора очевидца страшной ситуации на улице Гоголя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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