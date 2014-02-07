СК установил причину падения бетонной плиты на автомобиль «счастливчика» с Нейбута

Во Владивостоке проводится доследственная проверка по факту падения с крыши дома железобетонной плиты

Следственными органами СК РФ по Приморью проводится доследственная проверка по факту обрушения железобетонной конструкции с крыши дома по улице Нейбута в городе Владивостоке на припаркованный автомобиль по признакам преступления - оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщают «Вести:Приморье».

По предварительным данным установлено, что 19 ноября 2020 года на припаркованный автомобиль возле дома №34 по улице Нейбута в городе Владивостоке произошло обрушение железобетонной плиты с крыши дома, что привело к уничтожению автомобиля и едва не привело к гибели жильца дома. Установлено, что на кровле дома стояла железобетонная шахта, состоящая из трех стен и плиты перекрытия. При этом, на кровле дома размещены транзитные кабельные линии интернет–провайдеров, прикрепленные к боковым станам конструкции входа в шахту, а также стойки для крепления данных линий. Транзитные провода проходили через несколько домов. В результате дождя, обледенения и сильного ветра, произошло раскачивание проводов, и возникла ассиметричная нагрузка на боковые стены шахты, вследствие чего конструкция сложилась. Во время разрушения создался уклон, что привело к смещению плиты и ее падению, отметили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, по чьей вине произошло это происшествие. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, бетонная плита похоронила под собой дорогой автомобиль. Молодой парень чудом выжил после обрушения плиты с крыши одного из многоэтажных домов Владивостока. Водитель чудом успел увернуться. «Счастливчик» дал эксклюзивное интервью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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