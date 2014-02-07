Новости Общество Происшествия
Вчера, 21:30

СК установил причину падения бетонной плиты на автомобиль «счастливчика» с Нейбута

СК установил причину падения бетонной плиты на автомобиль «счастливчика» с Нейбута

Источник фото: скрин видео

Во Владивостоке проводится доследственная проверка по факту падения с крыши дома железобетонной плиты

Следственными органами СК РФ по Приморью проводится доследственная проверка по факту обрушения железобетонной конструкции  с крыши дома по улице Нейбута в городе Владивостоке на припаркованный автомобиль по признакам преступления - оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщают «Вести:Приморье».

По предварительным данным установлено, что 19 ноября 2020 года на припаркованный автомобиль возле дома №34 по улице Нейбута в городе Владивостоке произошло обрушение  железобетонной плиты с крыши дома, что привело к уничтожению автомобиля и едва не привело к гибели жильца дома. Установлено, что на кровле дома  стояла железобетонная шахта, состоящая из трех стен и плиты перекрытия. При этом, на  кровле дома размещены транзитные кабельные линии интернет–провайдеров, прикрепленные  к боковым станам конструкции входа в шахту, а также стойки для крепления данных линий. Транзитные провода проходили через несколько домов. В результате дождя, обледенения и сильного ветра,  произошло раскачивание проводов, и  возникла ассиметричная нагрузка  на боковые стены шахты, вследствие чего  конструкция сложилась. Во время разрушения создался уклон, что привело к смещению плиты и ее падению, отметили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица,  по чьей вине произошло это происшествие. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. 

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, бетонная плита похоронила под собой дорогой автомобиль. Молодой парень чудом выжил после обрушения плиты с крыши одного из многоэтажных домов Владивостока. Водитель чудом успел увернуться. «Счастливчик» дал эксклюзивное интервью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме