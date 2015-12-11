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Куски бетонных блоков упали с крыши дома на Пихтовой
ЧП произошло утром. Жители дома услышали звук чего-то подающего, очень тяжелого. Как оказалось позднее, это были куски бетонных блоков, сообщают «Вести:Приморье».
«На Пихтовой, 35 в 7:30 утра слетела хрень с крыши, перебудив весь дом и повредила 2 автомобиля», пишет автор поста в одном из приморских пабликов.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» писали, прокуратура устанавливает причины падения бетонной плиты с крыши дома на Нейбута. Плита по счастливой случайности не накрыла собой владельца автомобиля, стоявшего у подъезда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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